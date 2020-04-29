Demet Şener-Cenk Küpeli çifti aynı anda iki kural hatası yaptı - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi.

İkili, hem maske takmayarak hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kuralları hiçe saydı. Küpeli çifti, aynı anda iki kural hatası yaparak tepki topladı.