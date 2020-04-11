"HAYATIN EN GÜZEL HEDİYESİ"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Şener, şu ifadeleri kullandı:

Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi. Ne mutlu bana. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice güzel yaşlara. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız.