Mağazanın işletme sahibi Emre Bakar, konuyla ilgili, "Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor" şeklinde açıklama yapmıştı.