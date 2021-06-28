Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile sezonu Bodrum'da açan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından mayolu pozunu yayınladı. Yeşilçay, paylaşımına, "Enişteniz gönül gözüyle çekmiş... Bu arada geldiğimden beri Rus hatunları göre göre hırs yaptım. Göbek gidecek! Kimse pandemide kilo almamış herkes cillop vallahi... Bir şey düşünürken saçımla oynuyorum hala" notunu düştü.