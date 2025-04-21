Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Şener'den, yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı? - Magazin haberleri

        Demet Şener'den, yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?

        Emekli model Demet Şener, saçlarına kahkül kestirerek tarzında değişikliğe gitti. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 20:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?"
        ABONE OL
        ABONE OL

        1995 yılında Miss Turkey unvanını kazandıktan sonra Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil eden Demet Şener, imajında yeniliğe gitti. Saçlarına kahkül kestiren Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet şener

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Habertürk Anasayfa