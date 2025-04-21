Demet Şener'den, yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?
Emekli model Demet Şener, saçlarına kahkül kestirerek tarzında değişikliğe gitti. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 21.04.2025 - 20:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:07
1995 yılında Miss Turkey unvanını kazandıktan sonra Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil eden Demet Şener, imajında yeniliğe gitti. Saçlarına kahkül kestiren Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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