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Demet Şener'den Tolga Arman açıklaması: : İlk adımı boş verin, sonuca bakın! - Magazin haberleri

Demet Şener: İlk adımı boş verin, sonuca bakın!

Ocak ayında Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 44 yaşındaki eski manken, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu

12.09.2021 - 09:48 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Üç yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye'nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda kapılarını açtı. Fuara katılan isimlerden Demet Şener, güzellik ve bakım üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

  • "ERKEKLER İÇİN DEĞİL, KADINLAR İÇİN"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Muhabirlerin sorularına yanıt veren Demet Şener, "Türkiye'deki kadınlar genel olarak çok bakımlı. Yunanistan ve Amerika'da da yaşadım. Bizler onlardan çok daha temiz ve bakımlıyız. Biz kadınlar tüm bakımları kadınlar için yapıyoruz, erkekler için değil" diye konuştu.

  • "MISS TURKEY KIZLARINI ÇOK BEĞENDİM"

    Miss Turkey'de dereceye giren kızları çok beğendiğini söyleyen Şener, "Bence bu seneki kızlar çok daha güzel. Pırıl pırıl genç kızlar önleri çok açık ama zorlu bir hayat var. Hata yapacaklar, yaptıkça doğru yolu bulacaklar. Onları canı gönülden kutluyorum" sözleriyle kızlara destek verdi.

  • "HAYATIMDA HİÇ KEŞKE DEMİYORUM"

    Modellik yaptığı dönemde evlenip çoluk çocuğa karışınca ara vermek durumunda kalan Şener, "Ben hayatımda hiç keşke demiyorum o dönem ara vermem gerekiyordu. Çocuklarımın yanında olmam gerekiyordu. Hala onların her şeylerinde yanındayım ve bunu keyifle yapıyorum" dedi.

  • Demet Şener iş insanı Tolga Arman'la geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. İş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta eğitim gördüğü, çiftin de bu sayede tanıştığı iddia edilmişti.

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