"SONUCA BAKALIM"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Zaten pandemiden dolayı iki yıldır yapılmıyor. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik. Her şey yolunda" dedi.



Şener, ilk adım kimden geldi? sorusuna, "İlk adımı boş verin, ne fark eder sonuca bakalım" diye yanıt verdi.