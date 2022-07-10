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Demet Özdemir nişanlısı Oğuzhan Koç'u yalnız bırakmadı - Magazin haberleri

Demet Özdemir nişanlısı Oğuzhan Koç'u yalnız bırakmadı

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nişanlandığı Oğuzhan Koç'u bayram sahnesinde yalnız bırakmadı

10.07.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, "Evet" demişti. Çift, geçtiğimiz günlerde nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ardından çift, soluğu tatilde alarak, sezonu açmıştı.

  • Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Önceki gün Aya Yorgi Koyu'ndaki bir plajda konser veren Koç'u, nişanlısı ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, yalnız bırakmadı.

  • Sahneye çıkan Koç, ilk iki parçasını nişanlısı Özdemir için seslendirdi. Performansı ile beğeni alan Koç, iki saat boyunca hayranlarını eğlendirdi.

  • "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Öte yandan Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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