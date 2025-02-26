Demet Özdemir: Hayatımda aşk yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, 32'nci yaşını arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yaş almanın kendisi için olumlu bir süreç olduğunu ifade etti.

REKLAM advertisement1

"HENÜZ 30'LARA GİRMİŞ GİBİ HİSSETMİYORUM"

Demet Özdemir; "20'li yaşlardan sonra güzel bir zemin hazırladığımı düşünüyorum. Her yıl daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve daha verimli geçiyor ama henüz 30'lara girmiş gibi hissetmiyorum. İlerleyen yıllar neyi gösterir, hep birlikte göreceğiz"

Gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt veren Demet Özdemir, "Hayatımda bir aşk yok" dedi.