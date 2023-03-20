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Demet Özdemir: Evi terk etmedim

Giriş: 20.03.2023 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
Demet Özdemir: Evi terk etmedim
"Evi terk etmedim"
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile ayrıldıkları ve evi terk ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Özdemir, bu konuda "Eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok" dedi

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç28 Ağustos 2022'de evlendi. Geçtiğimiz günlerde Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaya göre Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri döndü.

İddia tam olarak şöyle; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenledi. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek eşini kızdırdı. Özdemir de bunun üzerine ev terk etti.

Bir başka iddiaya göre Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeni çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalandı.

Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirdi. Karavanda basılma iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir çizdi. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaştı.

Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak bu konuda şunları söyledi: Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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