Demet Özdemir, DIAFA'a katılacak
Demet Özdemir, 26-27 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek 2024 DIAFA ödül törenine katılacak
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2024 DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards) ödüllerinin 8'incisi, bu yıl 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek.
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Etkinliğin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla, ünlü oyuncu Demet Özdemir'in katılacağı duyuruldu.
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Özdemir de bu duyuruyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Orada olacağım" şeklinde bir açıklama yaptı.
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Ayrıca, oyuncunun bu etkinlikte 'Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüleceği iddia ediliyor.
Fotoğraflar: Instagram