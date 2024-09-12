Demet Özdemir'den teknede pozlar
Tekne tatiline devam eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu
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Eylül ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu büyük oranda kapanmış olsa da, bazı ünlüler için bu durum geçerli değil.
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Demet Özdemir, yoğun yaz sezonunun ardından tatil keyfini sürdüren isimler arasında.
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Yaz günlerinin son demlerini yaşadığımız bu günlerde Demet Özdemir, tekne tatili yapmaya devam ediyor.
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32 yaşındaki Demet Özdemir, siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.