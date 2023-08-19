Demet Özdemir'den plajda kutlama
Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a giden Demet Özdemir, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı. Annesini defalarca sarılıp, öpen ünlü oyuncunun bir hayli neşeli olduğu görüldü
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Demet Özdemir, Türkbükü'ndeydi.
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Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen Özdemir, aile fertleriyle keyifli vakit geçirdi.
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Öğlen saatlerinde plaja giriş yapan Demet Özdemir, sıcaktan bunalınca ablasıyla birlikte kendisini serin sulara bıraktı.
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Deniz sefası sonrası yanına geçerek defalarca Ayşen Şener'i sarılıp, öpen Demet Özdemir'in annesine olan düşkünlüğü gözlerden kaçmadı.
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"BEN BİLE DÖNECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM"
Öte yandan Oğuzhan Koç'tan boşanmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Yunanistan'dan İstanbul'a dönmüştü.
Oyuncu, "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takılmıştı.
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"ÇOK ÖNCE PLANLADIĞIM BİR ŞEYDİ"
Yunanistan'dan ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Demet Özdemir, "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim" ifadelerini kullanmıştı.
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DJ SERGIO SORULARINI GEÇİŞTİRDİ
Oyuncu, gazetecilerin DJ Sergio ile ilgili sorularına gülerek yanıt vermişti. Özdemir, "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetinmişti.
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"NAZAR DEĞMESİN"
Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda kendisini etiketleyip, sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık vermişti.