Özdemir, "Annelerimize ve ev hanımlarına çok saygı duyuyorum. Hiç kolay değil tenmizlik yapmak, evi çekip çevirmek. Bir de anne ise düşünemyorum. Galiba hiç kimsenin bilmediği ve benim de yeni fark ettiğim bir yeteneğimi öğrendim. Bu süreçte ben de fark ettim ki, çok iyi yer süpürüyorum." ifadelerini kullandı.