Demet Özdemir, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı
Demet Özdemir, takipçilerini çocukluk yıllarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Özdemir, çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını 16.3 milyon takipçili sosyal medya hesabında paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin gençlik ve çocukluk halleri;
Ezgi Mola
Erdal Özyağcılar
Nilüfer
Merve Dizdar
Azra Akın
Fırat Tanış
Soner Sarıkabadayı