Demet Evgar ve kızından set pozu
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, sette kızı Mavi'yi emzirirken poz verdi
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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar ile kızı Mavi'den yeni fotoğraf geldi.
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Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Anneler Günü'nde ünlü oyuncunun kızını emzirdiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Anne-kızın fotoğrafı sosyal medya büyük ilgi gördü.
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Demet Evgar, işletmeci Levent Babataş ile 2022'de evlenmişti.
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"ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"
Aynı yıl kızı Mavi'yi dünyaya getiren oyuncu, "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever" demişti.
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"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"
Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter" ifadelerini kullanmıştı.
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