Demet Evgar'ın yeni dizisi Bahar ne zaman başlayacak, hangi kanalda, konusu ne?

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bahar, tıp okumuş fakat sonrasında hayatını eşine ailesine adamış olan genç bir kadının hayatını konu alacak. Ölümle karşı karşıya gelmesinin ardından ailesinde özellikle evliliğinde çatırdamalar yaşayan Bahar'ın hayatı hastalığıyla beraber kökünden değişecek. Trajikomik hikayelerle bu değişimi anlatacak olan Bahar'ın her zaman yanında olacak olan Evren, kocası Timur'un rakibi haline gelecek.