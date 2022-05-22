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Demet Evgar ile Levent Babataş düğün yaptı- Magazin haberleri

Demet Evgar ile Levent Babataş çifti düğün yaptı

Geçtiğimiz ay evlenen Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan’daki evlerinde kutlama gerçekleştirdi. Düğüne pek çok ünlü isim katıldı

22.05.2022 - 03:13 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Mutluluğa "Evet!" diyen Evgar ve Babataş'ın nikahını ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

  • Çift önceki gün de Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı.

    Düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evgar, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz." dedi.

  • "HERKESE DOKUNAN BİR KADIN ÇEMBERİYDİ"

    7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında şu açıklamayı yaptı. Ünlü oyuncu, "Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

  • "TURŞU AŞERDİM"

    Evgar, ayrıca "Hamilelik döneminde de sadece turşu aşerdim." dedi.

    Çiftin düğününe, Songül Öden-Arman Bıçakçı, Beyza Şekerci-Engin Hepileri gibi ünlü isimler de katıldı.

  • Evgar, son yıllarda moda olan baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih etmişti.

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