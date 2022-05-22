"HERKESE DOKUNAN BİR KADIN ÇEMBERİYDİ"

7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında şu açıklamayı yaptı. Ünlü oyuncu, "Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum." diye konuştu.