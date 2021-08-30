'Sonsuza kadar benim çifte bayramım'

Zafer Çika, 2019'da İzmir'in Güzelbahçe İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Demet Akbağ duygusal bir paylaşım yaptı. Akbağ, Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı. Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.

Usta sanatçı, eşiyle denize baktıkları kareye, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" yazarak, kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Çiftin evliliklerinden Ali (21) adında bir çocukları dünyaya gelmişti.