Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle kalır - Magazin haberleri

Demet Akbağ: Burada görüntü bir süre daha böyle kalır - Magazin haberleri

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından ünlüler, kar sevincini yayımladıkları fotoğraflarla gözler önüne sermişti. Bu isimlere Demet Akbağ da dâhil oldu.

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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, set arasında karların arasında çektirdiği fotoğrafını; "Burada görüntü bir süre daha böyle kalır" notuyla yayımladı.