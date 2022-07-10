"Ali sahneye çıkmaya hevesli değil"

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Show TV ekranlarının sevilen programı “Güldürme Beni”nin Komedi Dairesi Başkanı Demet Akbağ, bayram özel sohbetinde Pazar Sürprizi'nden Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Tiyatroya geri döndüğü “Aydınlıkevler” oyununun kendisini geçmişe götürdüğünü söyleyen Akbağ, “70’leri ve gençliğimi çok özlüyorum.” derken, kendisini oyuncu olmaya iten şeyin 70’lerin radyo tiyatrosu olduğunu ifade etti.

Ailesi sayesinde sanatla büyüdüğünü dile getiren Demet Akbağ, “O hafta ne film varsa hepsini izlerdik. Malkoçoğlu gömleğim bile vardı. Elime kılıç alıp, Malkoçoğlu oluyordum. Eşarbımı takıp, Türkan Şoray oluyordum.” dedi.

Sadri Alışık’ın Lunapark’taki sahne gösterisini izlediği yılları anımsayan Akbağ, “Sadri Alışık sahnede ağlardı, o ağlar ben de ağlardım.” şeklinde konuştu.

Taklit yeteneğini küçük yaşlarda fark eden Demet Akbağ, “Özay Gönlüm taklidiyle başlardım gösteriye. Kimin taklidini yapıyorsam onun gibi giyinir, ailenin önünde sahneye çıkardım. Yıllar sonra taklidini yaptığım Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Emel Sayın gibi isimlerle tanışmak benim için şahaneydi. Onlar benim idollerimdi.” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında yaşamını yitirdi

ALİ ÇİKA ANNESİ GİBİ OYUNCU OLACAK MI?

Oğlu Ali Çika’nın oyunculuk konusunda yeteneği olup, olmadığı sorusuna yanıt veren Demet Akbağ, “Ali yetenekli ama yeteneğini kendi çevresine saklıyor. Sahneye çıkmaya hevesli değil ama ilerde ne olur belli olmaz. Ali asla sıradan olmayı sevmez. Ne olursa hakkını vermek ister.” dedi.

"TAKİPÇİ SAYISIYLA GİŞE OLMAZ"

Ömür Sabuncuoğlu’nun son dönemde rollerin takipçi sayılarına göre dağıtıldığı yönündeki eleştirileri sorması üzerine fikrini ortaya koyan Demet Akbağ, “Böyle bir durum var ama takipçi sayılarının gişeye veya izlenmeye etki etmediğini sıkça görüyoruz. Her takipçisi olanın seyircisi olacak diye bir şey yok.” şeklinde konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA HEP DİYET YAPTIM"

Her dönem zarafetin simgelerinden biri olan Demet Akbağ, formd kalmayla ilgili soruya, “Hayatım boyunca hep diyet yaptım ben. Şişman olmadım hiçbir dönem ama hep dikkat ettim. Boyum uzun olduğu için hep kendimi cüsseli hissettim. Genç kızlığımda bütün diyetleri denedim ama kendimi tanımaya başladığımda buna gerek olmadığını fark ettim.” yanıtını verdi.