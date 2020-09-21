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Milli Eğitim Bakanlığı'nca okulda yüz yüze eğitim, koronavirüs salgını nedeniyle seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin kızı Hira da bugün okul heyecanı yaşayan çocuklar arasında yer aldı.

Akalın ve Kurt, kızlarını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Çift, birinci sınıfa başlayan Hira ile birlikte çekildikleri aile pozunu sosyal medya hesabından, "Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun" notuyla paylaştı.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda 6 yaşındaki kızı Hira'nın eğitimi için, "Eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

Akalın, daha sonra kızı için özel öğretmen tuttuğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdilik online eğitim var mecburen. Biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak.