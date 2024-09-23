Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın'ın Metin Arolat isyanı: Duyar kasmayın - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın Metin Arolat isyanı: Duyar kasmayın

        Demet Akalın, sahnede hayatını kaybeden arkadaşı Metin Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına katılmış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyadan konser tarihini duyuran Akalın, kendisini yas tutmamakla eleştirenlere adeta ateş püskürdü; "Duyar kasmayın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Metin Arolat, cumayı cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında bir anda sahnede fenalaşıp yere yığılmıştı. Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Metin Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        • 2

          52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda, Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, dün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

        • 3

          "ÇOK KÖTÜ OLDUM" DEMİŞTİ

          Cenazeye katılan pek çok ünlü arasında Demet Akalın da katılmış ve arkadaşı için gözyaşı döküp; "Yani belki diyorum orada hastaneye yetişse orada bir şeye müdahale edilse evde gelip belki yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin ki. Artık orası Allah'ın bileceği iş. İnsan yakıştıramıyor işte Meto'ya yakıştıramadım ölümü. Gördüğümde sabahın körüydü ve çok kötü oldum" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          "SAYGI DUYUN"

          Cenaze namazının kılınmasından saatler sonra sosyal medya hesabından konser tarihini yayımlayan Demet Akalın'ı bazı sosyal medya kullanıcıları, yas tutmamakla eleştirdi. Bunun üzerine Akalın, kendisini eleştirenlere yönelik bir mesaj yayımladı ve şu sözlerle adeta ateş püskürdü;

          Biri yazmış 'Yas tut...' Adamın zaten vasiyeti; 'Hayat, devam etsin. Sakın yas tutmak yok.' Kendi anneciği bile gittiğinde sahneye çıktı. İnsanların acıları baş etme yöntemlerine, hayatlarına saygı duyun. Duymuyorsanız da duyar kasmayın. Gece gece hâlâ akıl fikir yok. Tövbe yarabbi.

        Metin Arolat'a ilk veda
        Haberi Görüntüle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Habertürk Anasayfa