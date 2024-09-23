Demet Akalın'ın Metin Arolat isyanı: Duyar kasmayın
Demet Akalın, sahnede hayatını kaybeden arkadaşı Metin Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına katılmış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyadan konser tarihini duyuran Akalın, kendisini yas tutmamakla eleştirenlere adeta ateş püskürdü; "Duyar kasmayın"
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Metin Arolat, cumayı cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında bir anda sahnede fenalaşıp yere yığılmıştı. Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Metin Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda, Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, dün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.
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"ÇOK KÖTÜ OLDUM" DEMİŞTİ
Cenazeye katılan pek çok ünlü arasında Demet Akalın da katılmış ve arkadaşı için gözyaşı döküp; "Yani belki diyorum orada hastaneye yetişse orada bir şeye müdahale edilse evde gelip belki yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin ki. Artık orası Allah'ın bileceği iş. İnsan yakıştıramıyor işte Meto'ya yakıştıramadım ölümü. Gördüğümde sabahın körüydü ve çok kötü oldum" ifadelerini kullanmıştı.
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"SAYGI DUYUN"
Cenaze namazının kılınmasından saatler sonra sosyal medya hesabından konser tarihini yayımlayan Demet Akalın'ı bazı sosyal medya kullanıcıları, yas tutmamakla eleştirdi. Bunun üzerine Akalın, kendisini eleştirenlere yönelik bir mesaj yayımladı ve şu sözlerle adeta ateş püskürdü;
Biri yazmış 'Yas tut...' Adamın zaten vasiyeti; 'Hayat, devam etsin. Sakın yas tutmak yok.' Kendi anneciği bile gittiğinde sahneye çıktı. İnsanların acıları baş etme yöntemlerine, hayatlarına saygı duyun. Duymuyorsanız da duyar kasmayın. Gece gece hâlâ akıl fikir yok. Tövbe yarabbi.