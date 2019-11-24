Şarkıcı Hadise'nin, bir konser fotoğrafının altına, "Mekanın sahibi geri geldi" notunu eklemesinin ardından Akalın'ın, "Her yerin sahibi olsa ne olur, kocası yok" cevabını vermesi iki ünlü arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Hadise, "Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım, orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum" duygularını açıklamıştı.

Bu sözler üzerine Akalın, "Ah bana kızıyorsun arkadaşım bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle… " paylaşımında bulunarak barış çubuğunu uzatmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü popçu Demet Akalın'ın meslektaşı için, "Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” sözlerinin söylemesi iki ünlü arasına gerginliğin girmesine neden olmuştu.

Bunun üzerine Hadise, "Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok" paylaşımını yapmasıyla Akalın'a gönderme yapmıştı.

"YA BEN ŞAKA YAPMIŞTIM"

Bir süre sonra Demet Akalın, meslektaşı için, "Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış" demesinin ardından ortamı yumuşatmaya çalışsa da ünlü şarkıcı geri adım atmamıştı.