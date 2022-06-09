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Demet Akalın: Gencecik bir kızım, boynumu da yaptırdım! - Magazin haberleri

Demet Akalın: Gencecik bir kızım, boynumu da yaptırdım!

Geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı nedeniyle fizik tedaviye başlayan Demet Akalın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sağlığına kavuştuğunu ifade eden şarkıcı, muhabirlere, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım" diyerek, takıldı

09.06.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir sağlık merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

  • "GENCECİK BİR KIZIM, BOYNUMU DA YAPTIRDIM"

    Geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı nedeniyle fizik tedaviye başlayan Akalın, eski sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

    Aracına doğru yürürken kendisini görüntüleyen muhabirlere takılan Demet Akalın, boynunu göstererek, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." dedi.

  • "OKSİJEN ÇADIRINA GİRDİM"

    İstanbul konserlerini bitirdiğini ve şehir dışı konserlere başlayacağını belirten ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yoğun konser maratonunda dinlenebiliyor musunuz? İlaç, oksijen takviyesi falan alıyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

    Akalın, "Haftada dört gün çalışıyorum. Çalışmazsam yoruluyorum. Oksijen çadırına girdim. O bayağı iyiydi." açıklamasını yaptı.

  • "TEDAVİ GÖRÜYORUM, 5 PROFESÖR GEZDİM"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde migren tedavisi gördüğünü belirten 50 yaşındaki şarkıcı, "Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor. 1.5 aydır migren tedavisi görüyorum. Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim!" demişti.

  • "ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR AĞRI VERMESİN"

    Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıklamıştı.

    Ünlü isim, konuyla ilgili, "Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!" şeklinde konuşmuştu.

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