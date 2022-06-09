"ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR AĞRI VERMESİN"

Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim, konuyla ilgili, "Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!" şeklinde konuşmuştu.