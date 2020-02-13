Dün Demet'lerde yemekteydik. Az önce de Okan'la mesajlaştık zaten. Büyük bir şey yoktu zaten. Ufak tefek şeyler vardı. Onu da Mesut'un (Özil) düğününde hallettik. Buse önce masalarına gitti, selam verdi. Daha sonra beraber gittik.