48 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" diyen takipçisine sert bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

Kucağındaki bebekten utanmadığın belli! Çok merak ediyorsan söyleyeyim; yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b.ku yeme, yazma bence. Tamam, ama o bebeğine bir gün böyle iş yaşatırsan beni hatırla, "Kadına laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi" diye.