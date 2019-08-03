Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Akalın, aylardır hazırlandığı konserinde kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın "Bir Demet Show " olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

DÜNYA STANDARTLARINDA ŞOV!

Kariyeri boyunca yaptıklarıyla her zaman gündemde olan Demet Akalın, konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da seslendirdi. Her şarkıya özel hazırlanmış şovlar ile uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir performans sergileyen Akalın, yine ilklere imza atarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Sergilediği şovuyla dünya starlarını aratmayan Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümleri, dansları ve sürprizleriyle kendine hayran bıraktı.

Akalın'ın Harbiye Açıkhava konseri için özel tasarlanan sahnesinde adeta görsel bir şölen vardı. Sahne dekoru, kostümler ve genel konsept için 100 kişilik bir ekiple çalışan Demet Akalın hayranlarına tam anlamıyla bir müzik şöleni yaşattı. Demet Akalın'ı özel gününde dostları da yalnız bırakmadı. Ersay Üner, Ebru Destan, Fatih Ürek, Alişan & Buse Varol, Selin Ciğerci, Merve Özbey, Emel Müftüoğlu, Berkay & Özlem Şahin, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sefa Doğanay, Gülşah Saraçoğlu, Aslı Hünel, Haktan, Cansu Kurtçu, Ceyhun Fersoy & Begüm Öner ve kızı Hira gibi birbirinden ünlü isimler Akalın'ı izleyenler arasındaydı.

SÜRPRİZ DÜETLER

'Bir Demet Show' konserine düetler damgasını vurdu. Haktan, Alişan ve Simge ile sahnesini paylaşan Akalın, muhteşem bir geceye imza attı. Konserin en şenlikli anlarından biri ise son günlerin gözde ismi Simge'nin yaptığı sürpriz oldu. Demet Akalın'ın çağrısını kırmayarak sahneye çıkan ve çok sevilen "Öpücem" şarkısını söyleyen Simge, sesiyle olduğu kadar yaptığı göbek dansı ile de nefesleri kesti.

KONSERİN GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA

Demet Akalın, Harbiye Açıkhava konserinden kendi adına elde ettiği geliri yine her zaman bağışçısı olduğu Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.