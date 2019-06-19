Demet Akalın ile İbrahim Kutluay bir dönem büyük aşk yaşamıştı. Herkes ikiliye evlenecekler gözüyle bakarken Kutluay ile Akalın ayrılmıştı.

Kutluay ayrılık kararından kısa bir süre sonra da Demet Şener ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Demet Abla, Demet Şener’i de affetsene birlikte iş yaparsınız belki” diyen takipçisine “Hanımefendiyle geçmişte bir arkadaşlığım yok ki” yanıtını verdi.