Demet Akalın: Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur
Demet Akalın, güzellik yarışmasında ikinci olmasıyla ilgili olarak; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" sözleriyle 34 yıl sonra göndermede bulundu
- 1
Demet Akalın, 1990'da katıldığı Miss Globe'de kendisinin ikinci, Gülay Pınarbaşı'nın ise birincisi seçildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
- 2
51 yaşındaki Demet Akalın, paylaştığı fotoğrafa; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.
Demet Akalın'ın bu sözleri, yarışmanın jürisine bir göndermede bulunduğu yönünde yorumlandı.
Sözleri; kendisinin kariyerine devam ederken o yarışmada kraliçe seçilen Gülay Pınarbaşı'nın mesleği çoktan bıraktığı, aslında kraliçeliğin kendisinin hakkı olduğunu dile getirmeyi amaçladığı izlenimi oluştu.
- 3
Gülay Pınarbaşı'nın, Türkiye güzeli seçildikten ardından birçok TV dizisi ve filmde rol almıştı. Ne var ki sonraları mesleğinden uzaklaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA,DHA
-