Aile boyu alışveriş

Popçu Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Annesi Şenay ve erkek kardeşi Emir Çağ Adanur ile birlikte alışveriş turuna çıkan Akalın'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirlere "Teşekkürler, kolay gelsin." dedikten sonra ailesiyle birlikte orada ayrıldı.

'ONLAR KONUŞTUKÇA BEN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM!'