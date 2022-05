"SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM!"

Tilki ise, "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim." diyerek, tartışmaya son noktayı koymuştu.

Öte yandan Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' adlı İngilizce şarkısının klibinde giymeyi tercih ettiği kıyafetleri çok konuşulmuştu. Tilki, bazı sahnelerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.