EUROVISION'A YEŞİL IŞIK

Öte yandan Demet Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti. Şarkının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Akalın, espriyle karışık Eurovision'a katılabileceğini söyledi. Ünlü popçu, "Trabzon'da onu akıl edeni bulmak lazım. Ozan'a (Doğulu) söylüyorum 'Şarkıyla ilgili bir şeyler yapalım.' diye. Hatta 'Eurovision bile yapalım.' diyorum. Ozan "Fazla uçma istersen." diyor. İngilizcem olsa belki katılırım. Şarkı o kadar büyük bir şarkıydı ki 4 sene geçti yine patladı. Trabzon'da acayip heyecanlandım. Bodrum'a gidiyorum herkes yolumu çeviriyor. İstanbul'da da öyle... Ne kadar çok Trabzonsporlu varmış!" diye konuştu.