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Demet Akalın'ın başı sağlık problemleriyle dertte: 1.5 aydır tedavi görüyorum... 5 profesör gezdim! - Magazin Haberleri

Demet Akalın: 1.5 aydır tedavi görüyorum... 5 profesör gezdim!

Önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıyan Demet Akalın, son dönemde sağlık problemleriyle boğuştuğunu söyledi. 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim!" dedi

28.05.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira için yazlık kıyafetler baktığını söyledi. 

  • "TANSİYONUM DÜŞTÜ"

    Ayrıca migren tedavisi gördüğünü belirten 50 yaşındaki şarkıcı, "Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor. 1.5 aydır migren tedavisi görüyorum. Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim!" dedi.

  • "ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR AĞRI VERMESİN"

    Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıkladı. Ünlü isim, konuyla ilgili, "Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!" şeklinde konuştu.

  • EUROVISION'A YEŞİL IŞIK

    Öte yandan Demet Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti. Şarkının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Akalın, espriyle karışık Eurovision'a katılabileceğini söyledi. Ünlü popçu, "Trabzon'da onu akıl edeni bulmak lazım. Ozan'a (Doğulu) söylüyorum 'Şarkıyla ilgili bir şeyler yapalım.' diye. Hatta 'Eurovision bile yapalım.' diyorum. Ozan "Fazla uçma istersen." diyor. İngilizcem olsa belki katılırım. Şarkı o kadar büyük bir şarkıydı ki 4 sene geçti yine patladı. Trabzon'da acayip heyecanlandım. Bodrum'a gidiyorum herkes yolumu çeviriyor. İstanbul'da da öyle... Ne kadar çok Trabzonsporlu varmış!" diye konuştu.

  • "ALEYNA'DAN DÜNYA STARI OLMAZ!"

    Akalın, ayrıca Aleyna Tilki ile arasına yaşanan "dünya starlığı" polemiğine de değindi. Tilki'yi sevdiğini vurgulayan Demet Akalın'a, Aleyna Tilki'nin "Benim dünya starlığımı konuşalım." sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Ben çok isterim ama dünya starı falan olmaz! Bir tane var o da Tarkan. Bizden başka dünya starı çıkmaz. Gerçeği kabullenelim." ifadelerini kullandı.

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