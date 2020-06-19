Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olurken mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 56. dakikasında oyudnan çıkan ve 90 dakikayı yedek kulübesinde tamamlayan Demba Ba'ya ise seyircisiz oynatılan maçta su şişesinin atıldığı öğrenildi. beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yok.

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