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        DEM Partili ilçe başkanlarına tutuklama talebi

        İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:47
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        DEM Partili iki ilçe yöneticisi tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

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