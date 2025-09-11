DEM Parti’den yoğun "süreç" mesaisi: Önce kamp sonra İmralı ziyareti

DEM Parti İzmir'de üç günlük kampa girecek. Cumartesi günü başlayacak kamp pazartesi günü sona erecek.

Kampın ana gündemi Terörsüz Türkiye olacak. Milletvekilleri ve MYK üyelerinin yer alacağı kampta süreçte gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritası masaya yatırılacak.

İMRALI HEYETİ SÜRECE YÖNELİK BİLGİ VERECEK

İmralı heyeti, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bilgilendirme yapacak. Milletvekillerinin görüş ve önerileri alınacak. Yeni yasama yılında da yapılacak çalışmalar da gündeme gelecek.

İMRALI ZİYARETİ

DEM Parti Eş başkanlarının da aralarında olduğu geniş bir heyet ise önümüzdeki hafta İmralı'ya gidecek. Salı günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam eden çalışmalar ele alınacak. Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapılacak.