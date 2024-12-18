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        DEM Parti'nin başvurusu hakkında açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:37
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        DEM Parti'nin başvurusu için açıklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        AA'da yer alan habere göre DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmeniz gerekecek." diye konuştu.

        Bir gazetecinin söz konusu ziyaretin bütçe görüşmelerinin ardından yapılmasının beklendiğini belirtmesi üzerine Tunç, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir." karşılığını verdi.

        Aynı gazetecinin "O halde izin çıktı, bir gün belirlenmesi konusunda mı diyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Tunç, "İzinle gün aynı anda belirleniyor." dedi.

        Bakan Tunç, heyetteki isimlere ilişkin soru üzerine ise o konuda şu anda bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

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