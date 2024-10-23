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        Haberler Gündem DEM Parti Grup Başkan Vekili Temeli: Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli

        DEM Parti Grup Başkan Vekili Temeli: Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli

        TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:38
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        DEM: Provokasyon!
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        Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından bir açıklama yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "Çok üzgünüz, yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede kaç gündür, son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

        "ZAMANLAMA MANİDAR, PROVOKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTADIR"

        Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır.

        Dolayısıyla da bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla, inatla yanıt vermek zorundayız.

        SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Edirne Cezaevi'nde tutulan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

        Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

        Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

        Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #sezai temelli
        #TUSAŞ
        #haberler
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