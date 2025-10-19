DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

AA'da yer alan habere göre Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yla da görüştü.

REKLAM advertisement1

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hatimoğulları, Demirtaş'ın, "barış sürecini" desteklediğini belirterek, "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması." diye konuştu.

Bakırhan da Demirtaş'ın sürece büyük katkı sunacağını düşündüğünü ifade etti.