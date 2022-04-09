"KAFAMDA FARKLI BİR KAMYONET TASARLADIM VE YAPTIM"

Mevcut patpatların kendi istediği gibi olmadığı için bir kamyonet yaptığını ifade eden Ahmet Görbüz, “Piyasada patpatlar var. Ben kafamda onlardan daha farklı bir kamyonet tasarladım.