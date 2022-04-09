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'Deli Yusuf' filmindeki arabadan esinlenerek kamyonet yaptı

Samsun'da bir sanayi ustası, Deli Yusuf filmindeki arabadan esinlenerek 14 ayda damperli kamyonet yaptı

09.04.2022 - 11:23 | Güncelleme: YAŞAM
İHA

  • Samsun'da yaşayan torna tesviye ustası Ahmet Görbüz, 2 yıl önce köyde kullanmak üzere patpat almaya karar verdi. Piyasadaki patpatların kendi istediği gibi olmadığını gören Görbüz, Deli Yusuf filminden de esinlenerek hayalindeki kamyoneti yapmaya başladı.

  • İHA'nın haberine göre 14 ayda tamamladığı kamyonetin ilk deneme sürüşünü gerçekleştiren Ahmet Görbüz, aracın sorunsuz çalışmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

  • "KAFAMDA FARKLI BİR KAMYONET TASARLADIM VE YAPTIM"

    Mevcut patpatların kendi istediği gibi olmadığı için bir kamyonet yaptığını ifade eden Ahmet Görbüz, “Piyasada patpatlar var. Ben kafamda onlardan daha farklı bir kamyonet tasarladım. 

  • Proje filan olmadan kafamda düşündüm ve uyguladım. Aracın arka kısmında Tofaş diferansiyeli var, önde de bir diferansiyel var. Aradaki aktarma şanzımanını 4x4 bağlamak için kendim yaptım. Araç 5 ileri, 1 geri vites.

  • Aracın kupası ve dışı hep el emeği. Motor olarak patpat motoru kullandık. Arka kasayı da damperli yaptık, istediğimizde inip, kalkıyor. Böyle bir aracı tasarladıktan sonra 14 ayda meydana çıkarttık. Sürekli üstünde çalışsam 3-4 ayda yapardım ama boş zamanlarımda günde 2 saat çalışarak böyle bir şey ortaya çıkarttım” dedi.

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