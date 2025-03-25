Dejan Radonjic: Galibiyetin anahtarı savunmaydı

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

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"İLK MAÇLAR BELİRLEYİCİ OLDU"

Sırp çalıştırıcı, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önemli olan kazanmaktı. Böyle serilerde ilk maçlar her zaman belirleyici olmuştur. İlk birkaç dakika dışında savunmada iyi performans sergiledik. İlk yarıda hücumda çok iyi oyun ortaya koyduk. Maçı kazanmayı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardık. Taraftarımıza da harika destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİN ANAHTARI SAVUNMA"

Karşılaşmada 20 hücum ribaundu alarak bu alanda bu sezonki en yüksek sayıya ulaşmalarıyla ilgili Radonjic, "Bu, bizim için çok önemliydi. Hem hücumda hem de savunmada iyi oynanmamız gerek. Bu, maçı kazanmamız da bize yardımcı oldu ama galibiyetin anahtarı savunmaydı." diye konuştu.