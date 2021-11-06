Kızgın yağ davasında karar!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker´in (40) 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur´un (32) evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi.
ÇAYDANLIKTA KIZGIN YAĞ KAYNATTI
DHA'da yer alan habere göre Ülker´in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur´un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
TARAFLAR DURUŞMA SALONUNDA
Bakırköy 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker cezaevinden duruşmaya getirilirken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Kübra Tayfur´un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu´ndan rapor aldırılmadığı gerekçesiyle dosyayı mahkemeye geri göndermişti.
BIÇAKLA DA YARALADI
Dosyanın geri gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan müştekinin yüzünde sabit iz niteliğinde sürekli değişiklik olmadığı yönünde rapor geldi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın suç tarihinde müştekinin evine gece vakti girerek müştekinin yüz bölgesine ve vücudunun çeşitli bölgelerine kızgın yağ döktüğünü ve ayrıca bıçakla yaraladığını belirtti.
Ayrıca savcı mütalaasında müştekinin yaralanma niteliği dikkate alındığında sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğuna yer verdi.
Savcı sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve gece konut dokunulmazlığının ihlali suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
SON SAVUNMASINI YAPTI
Tutuklu sanık Ersin Ülker son savunmasında, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum o eve ne camdan ne balkondan girdim.
3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. Niye yaptın dedim çok kızgındım dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah´tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin" dedi.
14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezası, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!