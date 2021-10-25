Ağabeyi ile kavga etti! Kardeşini katletti!

DHA

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde sitenin içindeki tekel bayiinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, tekel bayiine gelen Hüseyin Yaşatan, henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAH ALIP İŞ YERİNE GERİ GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darp edildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

KARDEŞİNİ GÖRÜP ATEŞ ETTİ

Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN DA HASTANEYE GİTTİ

Silahlı saldırgan Yaşatan da olayın ardından hastaneye gitti. Polis ekipleri hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.