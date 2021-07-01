Kaldırımda yürüyorlardı! Sonrası akılalmaz!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi 869. Sokak'ta akılalmaz bir kaza meydana geldi.
Sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki otomobil, önünde duran yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı.
DHA'da yer alan habere göre Özcan ve Saçar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil, kaldırım üzerinde bir süre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaralı Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.
Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, "15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi" dedi.
Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önündeki yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Otomobil, kaldırımda yürüyen Özcan ve Saçar'a çarpıyor. Çevredeki esnafın da yaralılara yardım etmek için koştukları yer alıyor.
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