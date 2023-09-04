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Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında duran bir kişi, elindeki kemerle kadına saldırdı.

KADINI DÖVMEYE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere düşen kadını dövmeye devam etti.

ARAYA GİREN SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Bu sırada saldırgan, olayı görüp aracını durdurarak kendisine engel olmak isteyen sürücüye saldırıp, aracına vurdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada darp edilen kadın koşarak uzaklaşırken, kemerli saldırgan peşinden gitti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS, SALDIRGANI ARIYOR

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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