Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
Bursa'da bir kişi, yol kenarında, elindeki kemerle kadını feci biçimde darp etti. Şüpheli, kendisine engel olmak isteyen sürücülere de tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında duran bir kişi, elindeki kemerle kadına saldırdı.
KADINI DÖVMEYE DEVAM ETTİ
DHA'da yer alan habere göre şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere düşen kadını dövmeye devam etti.
ARAYA GİREN SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Bu sırada saldırgan, olayı görüp aracını durdurarak kendisine engel olmak isteyen sürücüye saldırıp, aracına vurdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bu sırada darp edilen kadın koşarak uzaklaşırken, kemerli saldırgan peşinden gitti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
POLİS, SALDIRGANI ARIYOR
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.