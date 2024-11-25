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        'Deha' yeni bölümüyle ekran başına topladı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dün akşam da izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 10'uncu bölümünde Devran, Boran'ın gerçek katilini bulmakta sona çok yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:18
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        'Deha' yeni bölümüyle ekran başına topladı
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        ‘Deha’, reytinglerde ABC1 20+’da 6,29 izlenme oranı (reyting) 15,51 izlenme payı (share), AB’de 6,13 izlenme oranı (reyting) 16,63 izlenme payı (share), Total’de de 5,35 izlenme oranı (reyting) 13,93 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Deha’ heyecan dolu 10'uncu bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

        Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha etiketiyle 6 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

        'DEHA’NIN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümü İskender’in Ferman’ı çıkarıp tanıttığı sahneyle açıldı. Bütün ailenin yaşadığı yıkım gözlerinden okunurken Devran, İskender’i bitirmek için hazırladığı planı Ferman da oyuna dahil olduğu için devreye sokmaktan vazgeçti. Ferman ise açılıştan tüm ailesini karşısına alarak İskender’le beraber ayrıldı.

        Ferman’ın Büyük İhaneti:

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        Açılış sonrası Devran yaşadığı büyük sinirle İskender ve Ferman’ı takip edip yemek yedikleri restorana Yaman’la beraber geldi. Ferman’ı hala ikna edebileceğini düşünen Devran, onu masadan kaldırmaya çalıştı. Devran ve Yaman’ı sert bir şekilde uyarıp gitmelerini isteyen Ferman yeniden babasının iş yemeğine dönerken Devran, Boran ve İskender’in fotoğrafını duvarda görüp yeniden geçmişi hatırladı. Yaşadığı sinirle tüm yemek masasını dağıtan Devran, ikisinin karesini Ferman’ın önüne koyup babasının Boran’a yaptıklarının aynısını ona da yapacağını söyledi.

        Devran Yemek Masasını Dağıttı:

        Akşam yemeğinin ertesi günü Ferman uyanınca Devran dışında tüm ailesini karşısında buldu. Yaman’ın ağır sözlerini duyan Ferman küçük görülmesiyle beraber sinirlenerek evi terk etti. Ferman’a zarar vermeden İskender’i bozguna uğratmak için plan yapan Devran zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözdü. Fakat bu defa İskender’le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola saptı.

        Karga’dan Boran’ın katilini bulması için yardım isterken İmre sayesinde onu köşeye sıkıştıracak bir yol buldu. İmre’yle baş başa yemeğe çıkan Devran, onun ağzından Karga’yla ilgili gizli bilgileri aldı. İmre, Devran’ın tuzağına düşerken kendini de ona kaptırmaya başlamıştı. Devran ise planını yerine getirmek için İmre’den öğrendiği bilgileri basınla paylaşınca karşısında İmre’yi buldu. Devran İmre’yi ağır sözlerle yaralarken İmre de Devran’dan intikam almak için soluğu Ceylan’ın yanında aldı.

        İmre Kendini Devran’a Kaptırdı:

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        Köşeye sıkışan Karga, Devran’ın İskender’in oyununu ona anlatmasıyla İskender’le karşı karşıya geldi. İskender kumpası ortaya çıkınca Karga’nın isteğini yerine getirmek zorunda kalıp ona borçlandı. Bu sırada Boran’ın katiline git gide daha da yaklaşan Karga’yı, Cesur ve Hakim müdahaleleriyle etkisizleştirmeye çalışsa da ikisi de başarılı olamadı. Karga, Boran’ın gittiği son yerin görüntülerine ulaşıp Devran’a teslim etti. Finalde ise Devran, Karga sayesinde hem İskender’i zor durumda bırakırken hem de Boran’ın katiline bir adım daha yaklaşmış oldu. Devran görüntüleri Karga’dan aldığı gibi soluğu Boran’ın öldürüldüğü yerde aldı. Kardeşinin öldürüldüğü yeri bulan Devran, Boran’ın katilinden artık bir adım uzaktaydı ama Hakim de boş durmamıştı. Görüntülerin Devran’a ulaşmasının ardından tedbirlerini sıkılaştıran Hakim, Devran’ın gideceği eve adamını yerleştirdi. Hedefine artık çok yakın olan Devran’ın yeni bölümde bunu başarıp başaramayacağı büyük bir merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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