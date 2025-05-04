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        Haberler Televizyon 'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 29'uncu bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda ameliyat sonrası herkesin Devran için bir araya geldiği anlar dikkat çekerken Gülce ve İmre'nin Devran hakkındaki atışmaları yüzleri güldürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:27
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        SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 29'uncu bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda ameliyat sonrası herkesin Devran için bir araya geldiği anlar dikkat çekerken Gülce ve İmre’nin Devran hakkındaki atışmaları yüzleri güldürüyor. Birbirine benzeyen bu iki kadının nasıl bir süreçten geçeceği ise şimdiden merak konusu oluyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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