'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Karahan, Devran’ın sevdiklerini kaybederse neler yapabileceğini sorgularken Devran bu konuda İskender’e benzediğini anlatıyor. Devran sevdikleri için sonuna kadar savaşacağını söylerken “Kazanamayacağım biri olduğunu düşünmüyorum” sözüyle Karahan’a gözdağı veriyor. Yayınlanacak yeni bölümde ikili arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

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Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!