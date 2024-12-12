Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha'nın, ilk tanıtımı yayınlandı

        'Deha'nın, ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Cesur'un annesi Aysel'i vurmasıyla İskender savunmasız kalırken yaşanılanların hesabını Devran'a kesiyor.

        İmre, annesinin acısıyla Cesur'dan hesap sorarken Devran'ın babası İskender'e Karga'ya karşı iş birliği teklif etmesi yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı gitgide arttırıyor.

        REKLAM

        Yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, her hafta soluksuz izlenen 'Deha'nın oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu'ndan oluşuyor.

        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 13. Bölüm Tanıtımı:

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa