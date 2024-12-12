'Deha'nın, ilk tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Cesur'un annesi Aysel'i vurmasıyla İskender savunmasız kalırken yaşanılanların hesabını Devran'a kesiyor.
İmre, annesinin acısıyla Cesur'dan hesap sorarken Devran'ın babası İskender'e Karga'ya karşı iş birliği teklif etmesi yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı gitgide arttırıyor.
Yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, her hafta soluksuz izlenen 'Deha'nın oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu'ndan oluşuyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 13. Bölüm Tanıtımı: