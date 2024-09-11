'Deha'nın afişi paylaşıldı

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Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın SHOW TV’de izleyicileriyle buluşmasına çok az kaldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden büyük merakla beklenen dizinin Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in yer aldığı afişi yayınlandı.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Ekran başına kilitleyecek Haberi Görüntüle Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan ‘Deha’ çok yakında SHOW TV’de... 'Deha'daki karakterini anlattı Haberi Görüntüle