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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 18'inci bölümünde tansiyon bir saniye bile düşmedi

        'Deha'nın 18'inci bölümünde tansiyon bir saniye bile düşmedi

        SHOW TV'de yayınlanan 'Deha', dün akşam yayınlanan aksiyon dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tansiyonun bir saniye bile düşmediği 18'inci bölümün finalinde Devran ile İmre'nin beklediği kişi akıllarda soru işareti bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:42
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        Akıllarda soru işareti bıraktı
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        Ay Yapım imzalı, SHOW TV’de yayınlanan ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tansiyonun bir saniye düşmediği 18'inci bölümde Devran, Kuduz ile iş birliğinin sonucunda kaldığı zor durumdan kurtulurken İmre, Devran’ın ameliyat olmazsa beynindeki tümörden dolayı öleceğini öğrendi ve Devran ile yüzleşti. Finalde ise Devran ile İmre’nin beklediği kişi akıllarda soru işareti bıraktı.

        ‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,96 izlenme oranı (rating) 11,18 izlenme payı (share), AB’de; 3,93 izlenme oranı (rating) 10,35 izlenme payı (share), Total’de de 3,79 izlenme oranı (rating) 9,16 izlenme payı (share) elde etti.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

        Dizinin yeni bölümünde Kuduz gözünü kırpmadan adamını öldürüp Devran’a cesetten kurtulma görevini verdi. Olayın büyük şokunu yaşayan Devran ne yapacağını bilemezken polisin siren seslerinin çok yakından gelmesiyle kendine geldi. Hızlıca depoyu temizleyen Devran, soğutucunun içine saklanarak oradan kurtulmayı başardı. Ama Devran düşürdüğü ilaç kutusuyla arkasında büyük bir iz bırakarak Faruk Müdür’ün araştırmasına girdi.

        Devran Cesetten Kurtulup Altınları Alabildi Mi?

        Devran’ın ameliyat olmazsa 6 ay içinde öleceğini öğrenen İmre, Devran’ı karşısına alıp yüzleşti. Devran, gerçekleri başta saklamaya çalışsa da İmre’nin her detayı öğrendiğini anlayınca ona açıldı. İmre ise bu durumu kimseye söylememek koşuluyla bundan sonrasında her yere onunla geleceğini ve bu süreci beraber geçireceklerini söyledi. İmre’nin suç ortaklığını Devran da kabul etmek zorunda kaldı.

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        Devran ile İmre’nin Suç Ortaklığı;

        Cesur’un Kuduz’a adamını ihbar ettiğini öğrenen Devran soluğu Cesur’un yeni mekanında aldı. Cesur’la bir kez daha yüzleşen Devran, kendisine göz dağı verirken onun kurallarıyla oynamaya yeni başladığını ve kendisine bir sürpriz hazırladığını söyledi.

        Devran’dan Cesur’a Gözdağı;

        Devran altınları polise yakalanmadan elden çıkarmaya çalışırken Cesur yine boş durmadı ve Yıldırım’a haber uçurdu. Yıldırım’ın ulaşması sonucunda altınlarla yanına giden İskender ve Yaman, hem altınları kaptırdı hem de Yaman’ın ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. İskender’in Yaman’ı korumak için ilk kez hamle yapması ise ikili arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşırken Devran, kardeşinin başına gelenlerden sonra nasıl bir insana dönüştüğünü çok sert bir şekilde kanıtladı.

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        İskender ve Yaman’ın Dayak Yemesi;

        Yıldırım’ın altınların üzerine çökmesi ve Yaman’ı ciddi şekilde yaralamalarına karşı boş durmayan Devran yeni bir plan geliştirdi ve Kuduz’dan ona laboratuvarını açmasını istedi. Sahne altın üretimi yapmak için mekana giren Devran, okulda öğrendiği tüm hünerlerini Kuduz’un yanındaki gençlere anlatarak gösterdi. Bu süreçte İmre de bir saniye Devran’ı yalnız bırakmazken Kuduz’un da İmre’ye olan ilgisi gözlerden kaçmadı.

        Sahte Altın Planı;

        Yıldırım’ın karşısına kendi ürettiği altınlarla geçen Devran, kimsenin hiç beklemediği hamlelerle ona ve adamlarına dersini verdi. Altınlara patlayıcı yükleyen Devran, Yıldırım tehdit edip oradan sağ salim ve paralarla çıkmayı başardı.

        Bu sırada Faruk Müdür’ün olay mahalinde bulduğu ilaç şişesinde Devran’ın parmak izlerinin çıkması kendisini şaşırtırken ekibinin Devran konusunda dikkatli olmalarını istedi. Bölümün finalinde ise Devran ve İmre’nin beklediği kişi kafalarda soru işareti bırakırken yeni bölüme dair heyecanı artırdı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha
        #aras bulut iynemli
        #Uğur Polat
        #Taner Ölmez

        BURÇLAR

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