'Deha'nın, 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Boran’ın cinayetinde Cesur’un da parmağı olduğunu öğrenen Devran, ondan hesap soruyor.

İskender, Cesur'un gerçek yüzünü Aysel'e anlatırken, Aysel'in; "Ona bir şey olursa, beni unut" sözleri dikkat çekiyor.